ترامب: إنهم حيوانات يجب ضربهم بقوة!
Reuters TOM BRENNER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oq4o
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمثال منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف أمس السبت ضابطي شرطة في ولاية كاليفرنيا غربي البلاد بأنهم "حيوانات يجب ضربهم بقوة".
كتب ترامب ذلك في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو يظهر لحظة قيام رجل مسلح بإطلاق عيارات نارية على ضابطين من شرطة لوس أنجلوس خلال تواجدهما داخل مركبتهما.
Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020
وذكرت الشرطة أن الضابطين أصيبا برصاص في الرأس خلال الهجوم، وهما في حالة خطيرة، بينما تجري عمليات ملاحقة واسعة في المدينة للقبض على المنفذ.
المصدر: RT