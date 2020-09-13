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ترامب: إنهم حيوانات يجب ضربهم بقوة!

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ترامب: إنهم حيوانات يجب ضربهم بقوة!
Reuters TOM BRENNER
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمثال منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف أمس السبت ضابطي شرطة في ولاية كاليفرنيا غربي البلاد بأنهم "حيوانات يجب ضربهم بقوة".

كتب ترامب ذلك في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو يظهر لحظة قيام رجل مسلح بإطلاق عيارات نارية على ضابطين من شرطة لوس أنجلوس خلال تواجدهما داخل مركبتهما.

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وذكرت الشرطة أن الضابطين أصيبا برصاص في الرأس خلال الهجوم، وهما في حالة خطيرة، بينما تجري عمليات ملاحقة واسعة في المدينة للقبض على المنفذ.

المصدر: RT

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