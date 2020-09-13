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إصابة مساعدين لشريف الشرطة بإطلاق النار في كاليفورنيا

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إصابة مساعدين لشريف الشرطة بإطلاق النار في كاليفورنيا
Reuters
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أصيب نائبان لشريف شرطة دائرة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بعدة أعيرة نارية، في هجوم وقع يوم أمس السبت.

وقال مكتب الشريف، في تغريدة على "تويتر": "أصيب نائبان للشريف، بالرصاص في كومبتون (مدينة في دائرة لوس أنجلوس، كاليفورنيا)، وتم نقلهما إلى مستشفى محلي. ويبذل الأطباء كل الجهود لإنقاذ حياتهما".

وذكر المكتب، أن المصابين كانا يجلسان في سيارة دورية، عندما تعرضا لكمين. وأشار المكتب إلى أن الرجلين في حالة خطيرة، وتتطلب حالتهما إجراء عمليات جراحية.

ولم يتم التعرف على هوية المشاركين في الهجوم على سيارة الدورية.

المصدر: تاس

 

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