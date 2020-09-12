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اليونان ستشتري من فرنسا 18 مقاتلة "رافال" و4 فرقاطات

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اليونان ستشتري من فرنسا 18 مقاتلة
Reuters Adnan Abidi
مقاتلة "رافال" الفرنسية
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أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مساء اليوم السبت، أن بلاده ستشتري من فرنسا 18 مقاتلة من نوع "رافال" و4 فرقاطات جديدة.

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وفي عز التوتر بين بلاده وتركيا، أعلن رئيس الحكومة اليونانية الذي تحدث في مدينة تسالونيكي، عن عزم أثينا على اقتناء مروحيات بحرية من طراز Romeo SH-60، وطوربيدات، وصواريج مضادة للدبابات وموجهة، وتجنيد 15000 عسكري إضافيين، وزيادة تمويل قطاع الصناعات الحربية الوطنية.

وتصاعد التوتر بين اليونان وتركيا منذ إطلاق أنقرة في أغسطس الماضي حملة تنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها بين البلدين في المتوسط.

المصدر: رويترز + وسائلأ إعلام

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