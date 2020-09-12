وسط التوتر.. رئيسة اليونان تزور جزيرة قريبة من سواحل تركيا

في خضم تصعيد التوتر بين أثينا وأنقرة، ستصل رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو غدا الأحد إلى جزيرة كاستيلوريزو الواقعة على بعد كيلومترين فقط عن سواحل تركيا.

وأكدت الرئاسة التركية أن زيارة ساكيلاروبولو إلى كاستيلوريزو التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى أكبر بؤرة للتوتر بين الدولتين الجارتين ستستغرق يومي الأحد والاثنين، وستحضر رئيسة الجمهورية في الجزيرة المراسم الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ77 لتحريرها إبان الحرب العالمية الثانية.

كما ستزور الرئيسة سفنا للبحرية اليونانية راسية في ميناء الجزيرة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القوات اليونانية المنتشرة في جنوب شرقي بحر إيجة وضعت في حالة تأهب، تحسبا لاستفزازات محتملة خلال زيارة ساكيلاروبولو إلى كاستيلوريزو، بما في ذلك إمكانية التحرش بطائرة رئيسة الجمهورية.

وطالب المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس تركيا بالامتناع عن أي "ممارسات استفزازية" خلال هذه الزيارة.

المصدر: وكالات