ترامب في ذكرى الـ11 سبتمبر: أمريكا سترد دائما مهما كان التهديد

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى هجمات 11 سبتمبر رسالة للعالم مفادها، أن الولايات المتحدة ستصمد مهما كانت التهديات القائمة أمامها.

وصرح ترامب اليوم الجمعة في كلمة ألقاها في منطقة شانكفيل بولاية بنسيلفانيا، في مكان تحطم طائرة الرحلة رقم 93، وهي كانت من طائرات الركاب الأربع التي اختطفت في 11 سبتمبر 2001: "مهما كان التهديد وبغض النظر عن كل شيء، ستقوم أمريكا دائما وستقف بلا مهابة وستعيد الضربة".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تضامنه مع أهالي ضحايا الرحلة 93، قائلا إن وطنهم يشاطرهم حزنهم وألمهم، وتابع: "ليس بإمكاننا تخفيف ألمكم، لكننا نستطيع مساعدتكم في تحمل هذا العبء".

وشدد ترامب على أن ركاب الرحلة 93 الذين حاولوا استعادة السيطرة على طائرتهم المخطوفة أنقذوا البلاد من محاولة "القضاء على الديمقراطية"، مضيفا: "كلنا نحمل دينا كبيرا على عاتقنا بفضل أولئك المسافرين وطاقم تلك الرحلة.. وسنتذكر دائما ما فعلوه لنا".

وأشاد ترامب بالوحدة التي أظهرها الأمريكيون عقب هجمات 11 سبتمبر، قائلا إنها كانت مستندة إلى أساس حب المواطن الأمريكي لعائلته واهتمامه بجاره وولائه بمواطنيه وفخره بعلم وطنه وامتنانه لشرطته وأوائل المستجيبين وإيمانه بالرب ورفضه لمحاولات قوى العنف والإرهاب والقمع والشر لثني إرادته.

المصدر: وكالات