محكمة تركية تسجن نائبة مؤيدة للأكراد بتهمة الإرهاب

أظهرت وثائق قضائية أن محكمة تركية حكمت اليوم الجمعة، على نائبة من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالسجن 10 سنوات بتهمة العضوية في منظمة إرهابية.

وبحسب الوثائق، فإن "رمزية طوسون عضو البرلمان عن إقليم ديار بكر في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، ستبقى حرة في انتظار عملية الاستئناف".

وقال محرم شاهين محامي طوسون، إن "موكلته اتهمت بمعالجة جرحى من أعضاء حزب العمال الكردستاني خلال اشتباكات في منطقة سور بديار بكر عام 2016".

وأضاف: "لا يوجد دليل يدعم الحكم. إنه مبني على أقوال انتزعت بالقوة من أفراد كانوا هناك خلال تلك الفترة.. طوسون كانت تعيش في المنطقة ولم تكن لديها خبرة في علاج الجرحى".

وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل الدولة في جنوب شرق البلاد منذ 1984 وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويضم 56 نائبا مثل هذه الروابط.

وسجن نائبان آخران من حزب الشعوب الديمقراطي وواحد من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في يونيو الماضي، بعد أن نزع البرلمان الحصانة عنهم نتيجة إدانات صدرت ضدهم.

وجرى رفع الحصانة عن 11 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي قبل الانتخابات البرلمانية عام 2018.

المصدر: "رويترز"