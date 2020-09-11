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الكرملين يعلن عن مكان وأجندة قمة بوتين-لوكاشينكو

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الكرملين يعلن عن مكان وأجندة قمة بوتين-لوكاشينكو
Sputnik
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أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي الاثنين، القضايا الرئيسية بالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية.

وأضاف المكتب: "سيتم التركيز بشكل خاص على تنفيذ المشاريع المشتركة الكبيرة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والطاقة، فضلا عن بحث آفاق تعزيز عمليات التكامل داخل الدولة الاتحادية".

تتميز العلاقات الروسية البيلاروسية بطابع التعاون التحالفي: في 8 ديسمبر 1999 وقع الطرفان على معاهدة إنشاء دولة الاتحاد - كيان فوق وطني مع مجالات سياسية واقتصادية وعسكرية وجمركية موحدة يتم تنظيمها تدريجيا.

وبيلاروس هي حليف استراتيجي لروسيا. وهذا مكرس في مفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، حيث تم تأكيد المسار نحو توسيع التعاون الاستراتيجي مع مينسك كإحدى الأولويات الإقليمية.

المصدر: نوفوستي

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