ترامب: أنا معجب ببوتين

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الذين انتقدوه لأنه تمكن من إقامة علاقة "منسجمة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ومع قادة دول آخرين.

ووصف ترامب هذه الانتقادت بغير العادلة.

وأضاف ترامب، في اجتماع حاشد لمؤيديه في ميتشيغان: "يقولون: إنه يتفق مع بوتين - هذا فظيع!". وتابع ترامب: "لا، هذا جيد، إذا تمكنت من التعايش معه، فهذا جيد! إنه معجب بي، وأنا معجب به. وهذا ليس بالأمر السيء!".

وكرر ترامب نفس القول بالنسبة لزعيم كوريا الشمالية: " يقولون، إنه يتوافق مع كيم جونغ أون، هذا أمر فظيع!" - لا، هذا جيد، أحاول إقناعهم بذلك. هذا أمر طبيعي، تجنب الحرب وعدم البدء بها".

وعلى نفس الطريقة، تعرض ترامب للانتقاد، بسبب "التوافق" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الياباني.

المصدر: نوفوستي