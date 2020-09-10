لوكاشينكو يؤكد أنه لن يتخلى عن السلطة

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أنه لن يتنازل عن السلطة لأن "الشعب لم ينتخبه لكي يقوم بذلك".

وقال لوكاشينكو، عند تقديمه للمدعي العام الجديد في الجمهورية أندريه شفيد: "أقولها لكم كلمة رجل، حتى لا يكون هناك شيء خفي لم يذكر. غالبا يلومنني ويقولون إنه لن يتخلى عن السلطة. هم على حق في لومهم. لم ينتخبني الشعب لأقوم بذلك".

وأضاف لوكاشينكو، أن "السلطة لا تمنح لكي يقوم من استلمها برميها أو التخلي عنها".

وقال رئيس بيلاروس: "في منتصف التسعينيات، كانت السلطة في الوحل، كانت مثل الممسحة لمسح الأقدام. ويمكن قول نفس الشيء عنكم، حاملي الرتب على الأكتاف. يتذكر الكثير منكم هذه الفترة. ولا أريد أن تعود بيلاروس إلى ذلك الوقت".

وشدد لوكاشينكو، على أنه "لن يسمح لأحد برمي السلطة في الوحل كما يطالبون، ولن يجرؤ أحد على فعل ذلك".

وتمر بيلاروس بموجة اضطرابات اجتماعية منذ الإعلان في أغسطس الماضي عن تحقيق لوكاشينكو فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة.

المصدر: نوفوستي