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الجيش الإيراني يختبر بنجاح صاروخ "شلامجة"

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الجيش الإيراني يختبر بنجاح صاروخ
فارس
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قال الجيش الإيراني، إنه اختبر بنجاح صاروخ "شلامجة" أرض – جو المطور خلال مناورات "ذو الفقار99" التي بدأت صباح اليوم شرق مضيق هرمز وبحر عمان حتى شمال المحيط الهندي.

وأضاف شهرام إيراني، المتحدث باسم الجيش، إن صاروخ شلامجة أصاب طائرة استطلاع تم إطلاقها كهدف معاد افتراضي على ارتفاع عال.

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وخلال اليوم الأول من المناورات أجرت القوات الجوية الإيرانية تدريبات على مقاتلة F4 حيث أصابت بقذائف أهدافا متحركة في بحر عمان جنوب البلاد.

وقالت وكالات أنباء رسمية إن اليوم الأول شهد كذلك تدريبات على إنزال بحري من مركبة برمائية، وأظهر فيديو جنودا إيرانيين يسيطرون على ساحل في الخليج، بدعم من مقاتلات.

ويعود مسمى شلامجة، إلى مدينة تقع في محافظة خوزستان في إيران بالقرب من الحدود العراقية، شمال شرق عبادان. كانت من أوائل المدن الإيرانية التي سقطت بيد الجيش العراقي إبان حكم صدام حسين في الحرب العراقية الإيرانية، وقد قتل 50000 إيراني في المعارك حول المدينة، وتقام حاليا مراسم سنوية لتخليد ذكراهم. 

المصدر: RT

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