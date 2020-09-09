صربيا تعلق كل التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الأخرى ومنها روسيا

أعلن وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت تجميد خططها المتعلقة بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الدول الأخرى، ومنها روسيا.

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ونقلت الإذاعة الصربية عن فولين قوله: "خلال المرحلة اللاحقة لن نشارك في أي تدريبات مشتركة أو مشاريع أخرى مرتبطة بالقوات المسلحة، مع كل من الناتو، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وروسيا، والولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، والغرب والشرق".

وأكد الوزير أن صربيا ستواصل مع ذلك تنفيذ خططها المتعلقة بتعزيز جيشها ورفع جاهزيته القتالية، موضحا أن القرار المذكور سيسمح لصربيا بالحفاظ على مكانتها كدولة حيادية عسكريا وحماية نفسها من أي ضغوط اقتصادية وسياسية لا تخدم مصالحها.

كما أشار فولين إلى أن هذا القرار يمكن أن يشمل أيضا مشاركة القوات الصربية في عمليات حفظ السلام إذا استدعت الحاجة ذلك.

وكان من المخطط أن يصل عسكريون من روسيا وصربيا إلى بيلاروس للمشاركة في تدريبات "الأخوة السلافية - 2020" المشتركة بين الدول الثلاث، في الفترة ما بين 10 و15 سبتمبر الحالي.

وستجري تدريبات هذا العام على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها بيلاروس، بعد إعلان السلطات، في 9 أغسطس الماضي، فوز الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد حصوله على 80% من أصوات الناخبين، الأمر الذي رفضت المعارضة الاعتراف به.

واتهم لوكاشينكو مرارا، بعد اندلاع الأزمة "قوى خارجية" بالتأمر من أجل تسيير "ثورة ملونة" في بلاده.

المصدر: إنترفاكس