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روسيا ترسل قوات إلى بيلاروس لمناورات "الأخوة السلافية -2020"

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روسيا ترسل قوات إلى بيلاروس لمناورات
موقع وزارة الدفاع الروسية
العلمان الروسي والبيلاروسي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، ونظيره البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش بحثا الأربعاء، التحضيرات لمناورات بين قوات البلدين في بيلاروس.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن تدريبات "الأخوة السلافية-2020" ستجرى أواخر سبتمبر في ميدان بمدينة بريست في أقصى غرب بيلاروس، وأن عسكريين صربا سيشاركون فيها أيضا، إلى جانب نظرائهم الروس والبيلاروس.  

وتزامنت المحادثات بين غيراسيموف وفولفوفيتش مع زيارة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أكد استعداد موسكو "لرد حاسم على كل من يحاول عزل بيلاروس عن روسيا".

المصدر: إنترفاكس

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