"أسترازينيكا" تكشف أعراض المرض الذي أصاب مشاركة في تجارب لقاحها

قال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" البريطانية، إن المشاركة التي تسبب مرضها بإيقاف تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا، هي سيدة من بريطانيا.

وأضاف سوريوت أن السيدة عانت من أعراض عصبية تتوافق مع اضطراب التهاب النخاع الشوكي النادر والخطير، والذي يسمى التهاب النخاع المستعرض.

وأوضح سوريوت أن تشخيص المرأة لم يتأكد بعد، لكنها تتحسن ومن المرجح أن تخرج من المستشفى في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وعلقت الشركة، أمس الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره، إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى المشاركة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن لقاح أسترازينيكا "يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض".

المصدر: وكالات