تقرير: روسيا تبرم ثاني عقد لتصدير لقاحها ضد كورونا إلى الخارج

أفادت وكالة "رويترز" بأن روسيا أبرمت عقدا ينص على تصدير ملايين الجرع من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى المكسيك.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن مصدر مقرب من الصفقة أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اتفق على بيع 32 مليون جرعة من هذا اللقاح إلى شركة أدوية مكسيكسة كبيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن العقد في وقت لاحق من اليوم.

ويعد ذلك ثاني عقد تبرمه روسيا بشأن تصدير لقاحها ضد كورونا إلى الخارج.

وسبق أن اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة في أغسطس على بيع مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى كازاخستان، مع إمكانية توسيع الصفقة إلى خمسة ملايين جرعة.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم سجلت رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.

المصدر: رويترز + RT