مقتل 11 شخصا بانقلاب عبارة في بنغلادش
Reuters MOHAMMAD PONIR HOSSAIN
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لقي 11 شخصا مصرعهم وفقد كثيرون آخرون في انقلاب عبارة تقل نحو 40 راكبا بعد اصطدامها بسفينة محملة بالرمال في بنغلادش، اليوم الأربعاء.
وقال كازي محمد عبد الرحمن، المسؤول الإداري بمنطقة نتروكونا التي وقع بها الحادث في نهر جوماي، على بعد 160 كيلومترا شمالي العاصمة دكا، قال إن من بين القتلى خمسة أطفال وثلاث نساء.
وأضاف: "انتشلنا 11 جثة حتى الآن ولا تزال عملية إنقاذ المفقودين مستمرة".
ويموت المئات سنويا في حوادث العبارات في بنغلادش، وهي دولة بها ممرات مائية عديدة، لكنها تعاني من التراخي في تطبيق معايير السلامة.
المصدر: "رويترز"