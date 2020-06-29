مصرع 26 شخصا بانقلاب قارب في بنغلادش
لقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم، صباح اليوم الاثنين، بحادث انقلاب قارب في نهر بوريغانغا، الذي يتدفق جنوب غرب ضواحي دكا عاصمة بنغلاديش، حسب مصادر إعلامية محلية.
وحسب تلك المصادر، فإن قارب Morning Bird بدأ يغرق بعد اصطدامه بقارب آخر، أكبر منه.
وفي بداية عملية الإنقاذ التي نظمتها هيئات الطوارئ، تم انتشال 15 جثة، لـ10 رجال و3 نساء وطفلين من ركاب القارب، الذين تقدر الشرطة مجموعهم بنحو 50-60 شخصا.
وفي وقت لاحق ذكرت المصادر أن عدد الضحايا بلغ 26 شخصا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.
এ ঘটনায় এ পর্যন্ত ২১ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।— Nadia Rehman (@NadiaRe71765263) June 29, 2020
হে আল্লাহ আপনি বাকি যাত্রীদের রক্ষা করুন। লাইফ জ্যাকেট এখন বাধ্যতামূলক করতে হবে|খুবই দুঃখজনক ঘটনা #Boat capsizes in #Buriganga river, #Bangladesh 21 killed so far pic.twitter.com/IAqgqCBOrX
المصدر: وكالات