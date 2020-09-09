الصين.. لا إصابات محلية جديدة بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بكوفيد-19 وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني.

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وتابعت أن خمس حالات جديدة يشتبه في إصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية شنغهاي. ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

وقالت اللجنة إن 12 مريضا مصابا بكوفيد-19 خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الثلاثاء.

وحتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تسجيل ما مجموعه 2597 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني، بينها 2432 تعود لأشخاص خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و165 لا يزالون فيها، منهم مريضان في حالة خطيرة. ولم تسجل حالات وفاة من بين الحالات الوافدة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني الى 85146 حالة حتى يوم الثلاثاء، بينها 165 مريضا لا يزالون في المستشفيات، منهم شخصان في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80347 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم و4634 شخصا توفوا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.

وأضافت أن هناك ست حالات يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، بينما لا يزال 6606 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع المصابين يخضعون للملاحظة الطبية بعد خروج 336 شخصا منها يوم الثلاثاء.

المصدر: شينخوا