"أسترازينيكا" توقف تجربة لقاح كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

علقت شركة "أسترازينيكا" البريطانية المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره، إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.

ونقل موقع أخبار الصحة Stat News عن متحدث باسم الشركة قوله: "أدت عملية المراجعة الاعتيادية إلى إيقاف التطعيم للسماح بمراجعة بيانات السلامة".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق عن إبرام اتفاقية أولية مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا كوفيد-19.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن لقاح أسترازينيكا يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض.

المصدر: وكالات