مسؤول صحي بريطاني: ارتفاع حالات كورونا يثير قلقا كبيرا والناس استرخوا أكثر مما يجب

أكد نائب كبير أطباء إنجلترا، جوناثان فان تام، أن زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة تثير قلقا كبيرا، معتبرا أن الناس "استرخوا أكثر مما يجب" خلال الصيف.

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وقال، فان تام، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، تعليقا على زيادة مؤشر الإصابات بالفيروس: "علينا أن نبدأ في أخذ هذا بشكل جدي جدا من جديد".

ونبه المسؤول الطبي البريطاني الناس إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية، وأضاف: "إذا لم نتوخ الحرص فسنواجه موقفا صعبا، الناس استرخوا أكثر مما يجب".

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس مع زيادة قدراتها في هذا المجال مقارنة مع ذروة الجائحة، لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير مخاوف من ضرورة إعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية أمس الأحد 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة تعتبر أكبر عدد للحالات الجديدة في المملكة المتحدة منذ يوم 23 مايو، فيما بلغ هذا المؤشر اليوم 2948.

المصدر: "رويترز" + وكالات