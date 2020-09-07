بريطانيا تسجل 2948 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا أكثر من 2900 حالة لليوم الثاني على التوالي حيث أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن رصد 2948 حالة مقابل 2988 أمس الأحد.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2948 حالة لتصل إلى مستوى 350100.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 2 سبتمبر 1508 حالات، وفي 3 سبتمبر 1735، وفي 4 سبتمبر 1940، وفي 5 سبتمبر 1813، وفي 6 سبتمبر 2988، ما يعتبر أكبر عدد من نوعه في المملكة المتحدة منذ يوم 23 مايو.

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس مع زيادة قدراتها في هذا المجال مقارنة مع ذروة الجائحة، لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.

المصدر: وكالات