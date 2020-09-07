زاخارفا: لا يوجد من جانب ألمانيا مصدر رسمي واحد للمعلومات عن نافالني

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السلطات الألمانية إلى تكليف مسؤول ليكون متحدثا باسمها فيما يتعلق بقضية الناشط الروسي ألكسي نافالني.

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وأشارت زاخارفا اليوم الاثنين في حديث لبرنامج يبث عبر موقع "يوتيوب"، إلى غياب أي مصدر رسمي ألماني حتى لو كان وحيدا، للمعلومات حول نافالني المتواجد حاليا في مستشفى "شاريتيه" في برلين، وحثت ألمانيا على تحديد شخص للإدلاء بتصريحات بشأن هذا الموضوع.

وأكدت أن الجانب الروسي ينطلق من أن برلين ستلبي طلب موسكو، تقديم نتائج فحوصات نافالني وأساليب علاجه.

وعلقت على الاتهامات الموجهة إلى روسيا بتسميم نافالتي بمادة مشلة للأعصاب من فصيلة "نوفيتشك" قائلة إنها تبدو "سيناريو قد كتب مسبقا".

وأضافت: "هناك شيء واحد واضح وهو أن كل ذلك يدور في المجال السياسي. من الواضح أيضا أنه لم يتم تقديم أي دليل، وببساطة حتى لا توجد أي بيانات، لأن تلك البيانات في حال عرضها قد تتحول إلى نقيض نفسها".

المصدر: وكالات