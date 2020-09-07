لندن تستدعي السفير الروسي على خلفية قضية المدون والناشط الروسي نافالني

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي لديها للإعراب عن "قلق لندن العميق" بشأن قضية المدون والناشط الروسي أليكسي نافالني.

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جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي قال عبر "تويتر": "اليوم استدعت المملكة المتحدة سفير روسيا لديها للإعراب عن قلقها العميق بشأن تسميم أليكسي نافالني. من غير المقبول إطلاقا أن سلاحا كيماويا محظورا تم استخدامه وعلى روسيا إجراء تحقيق كامل وشفاف".

وأضاف راب أنه "مرتاح لسماع أن أليكسي نافالني قد خرج من الغيبوبة الطبية"، آملا بأن "تستمر حالته في التحسن".

2/2 Relieved to hear that Alexei Navalny has been taken out of the medically induced coma. I hope his condition continues to improve — Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

وكان مستشفى "شاريتيه" الألماني الذي يعالج فيه نافالني منذ نقله إلى هناك من روسيا في 22 أغسطس الماضي، أفاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتسجيل تحسن في حالته الصحية حيث تم إخراجه من الغيبوبة الاصطناعية، وانه بدأ "يتفاعل مع المحفزات".

وأكد المستشفى أنه تم فصل نانفالني عن جهاز التنفس الصناعي، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تقديم تقييمات بشأن العواقب طويلة المدى لحالته.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أن الفحوص المختبرية أثبتت أن نافالني تعرض للتسميم بمادة مشلة للأعصاب تابعة لفصيلة "نوفيتشوك".

وقبل نقله إلى برلين بطلب من عائلته كان نافالني يتواجد في مستشفى بمدينة أومسك، حيث خلص أطبائه إلى أن سبب حالته يعود إلى "اضطراب في عملية الأيض"، ولم يعثروا على أي سموم أو آثار لها في جسده.

المصدر: RT + وكالات











