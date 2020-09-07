الهند تتجاوز البرازيل لتصبح ثاني أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا بعد أمريكا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند 4.2 مليون حالة، اليوم الاثنين، متخطية البرازيل، لتصبح في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا في العالم.

وسجلت الهند حصيلة يومية قياسية للمصابين بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، تجاوزت 90 ألفا.

ولكن تعتبر الوفيات في الهند منخفضة نسبيا حتى الآن، مقارنة بالولايات المتحدة والبرازيل، بالرغم من أن البلاد شهدت أكثر من ألف وفاة يوميا خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، إنها سجلت 1016 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد إلى 71642 حالة وفاة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت ما يزيد على 6.2 مليون إصابة ونحو 190 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز