المكسيك تسجل 232 وفاة و4614 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد تسجيل 232 وفاة و4614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 67558، والإصابات إلى 634023 منذ بدء تفشي الفيروس.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الخميس الذي سجلت فيه 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بالفيروس.

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

المصدر: "رويترز"