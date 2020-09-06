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قائد بالجيش الإسرائيلي: مستمرون بالعمل ضد تموضع إيران في سوريا وتعاظم قوة "حزب الله"

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قائد بالجيش الإسرائيلي: مستمرون بالعمل ضد تموضع إيران في سوريا وتعاظم قوة
RT
قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي الميجر جنرال أمير برعام
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قال مسؤول عسكري في الجيش إسرائيلي إنهم مستمرون في العمل ضد "التموضع الإيراني في سوريا، وتعاظم قوة حزب الله في لبنان"، مؤكدا استعداد الجيش لجميع السيناريوهات في الشمال.

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وقال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي الجنرال أمير برعام، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية ومدراء مستشفيات الشمال لتقييم الأوضاع الأمنية ومناقشة تحديات الفترة المقبلة: "لقد حققنا حتى الآن الإنجازات الأمنية التي حددناها لأنفسنا، بما في ذلك منع (حزب الله) من الإنجازات، والحفاظ على الروتين المدني والسياحة في الشمال، وفتح العام الدراسي بشكل اعتيادي، ومواصلة النشاطات ضد التموضع الإيراني في سوريا، وضد تعاظم قوة (حزب الله) في لبنان. ومع ذلك فإن الوضع الأمني لم ينته بعد وسنواصل حالة الجاهزية العملياتية المعززة أيضا في الأسابيع المقبلة".

وتعتبر القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رؤساء السلطات المحلية ومدراء المستشفيات، شركاء في الجهود المبذولة للحفاظ على الروتين المدني في الشمال.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته بالمنطقة الشمالية تواصل الحفاظ على استعدادها لجميع السيناريوهات من أجل حماية سكان الشمال وإسرائيل.

المصدر: RT

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