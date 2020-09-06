إسرائيل هيوم: الملك سلمان لا يزال يعارض التطبيع مع إسرائيل

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لا يزال يعارض عملية التطبيع بين بلاده وإسرائيل، رغم تحقيق تقدم كبير في جهود التوصل إلى اختراق سياسي مع الرياض.

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ولفتت الصحيفة إلى أنه بسبب معارضة الملك فإنه من غير المرجح تحقيق خطوة التطبيع مع السعودية في المستقبل القريب.

وذكرت الصحيفة أنه خلال زيارة الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنير إلى الرياض، تم اقتراح عملية ثلاثية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، كالعملية التي أدت إلى تطبيع العلاقات مع كوسوفو، لكن الصحيفة لفتت إلى أن "العملية حساسة جدا هنا، وليس من المؤكد أن تنجح".

وبحسب الصحيفة فإن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن الشعب السعودي غير جاهز للسلام مع إسرائيل، خلافا للشعب الإماراتي، فالمملكة لا تزال منغلقة أمام العالم وتسود بين الشعب آراء معادية لإسرائيل.

وبرأي هؤلاء المسؤولين فإن الاتفاق مع السعودية في هذه الفترة، سيؤدي إلى "سلام بارد" مع القيادة فقط، مثل السلام القائم حاليا بين إسرائيل والأردن ومصر.

المصدر: إسرائيل هيوم