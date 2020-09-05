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واشنطن تشيد بفتح السعودية أجواءها أمام الرحلات بين إسرائيل والإمارات

أخبار العالم

واشنطن تشيد بفتح السعودية أجواءها أمام الرحلات بين إسرائيل والإمارات
AP J. Scott Applewhite
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أشاد مجلس الأمن القومي الأمريكي بقرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام رحلات الطيران بين الإمارات وإسرائيل.

وذكر مجلس الأمن الأمريكي على حسابه الرسمي في "تويتر" أمس الجمعة: "ترحب الولايات المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية السماح بتسيير الرحلات بين الإمارات وإسرائيل فوق أراضيها. يمثل ذلك خطوة مهمة أخرى في سبيل تطبيق رؤية الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

وجاء القرار السعودي في ظل اتفاق التطبيع الأخير الذي أبرمته الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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