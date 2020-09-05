واشنطن تشيد بفتح السعودية أجواءها أمام الرحلات بين إسرائيل والإمارات

أشاد مجلس الأمن القومي الأمريكي بقرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام رحلات الطيران بين الإمارات وإسرائيل.

وذكر مجلس الأمن الأمريكي على حسابه الرسمي في "تويتر" أمس الجمعة: "ترحب الولايات المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية السماح بتسيير الرحلات بين الإمارات وإسرائيل فوق أراضيها. يمثل ذلك خطوة مهمة أخرى في سبيل تطبيق رؤية الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

The U.S. welcomes the Kingdom of Saudi Arabia’s decision to allow flights between the #UAE and #Israel to fly over its territory. This is another important step in the realization of President Trump’s vision. #AbrahamAccords — NSC (@WHNSC) September 4, 2020

وجاء القرار السعودي في ظل اتفاق التطبيع الأخير الذي أبرمته الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: RT