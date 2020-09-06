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ترامب يشن هجوما على أرملة ستيف جوبز

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ترامب يشن هجوما على أرملة ستيف جوبز
Reuters Leah Millis
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى لورين باول جوبز، أرملة المؤسس الشريك الراحل لشركة "آبل" ستيف جوبز، بسبب تقديمها دعما ماليا إلى مجلة The Atlantic.

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وأعاد ترامب نشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد كتب فيها أن أرملة جونز أسهمت بـ500 ألف دولار في حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة القادمة جو بايدن وتملك حصة الأغلبية من أسهم المجلة التي نشرت مؤخرا مقالا زعم أن ترامب وصف القتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب العالمية بأنهم "فشلة".

وذكر سيد البيت الأبيض في معرض تعليقه على هذه التغريدة: "ستيف جوبز سعيدا لن يكون سعيدا لو علم أن زوجته تنفق الأموال التي أورثها لها على مجلة يسارية متطرفة".

ووصف ترامب رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبرغ، بأنه "محتال"، متهما The Atlantic التابعة جزئيا لمؤسسة  Emerson Collective التي تترأسها أرملة جوبز بـ"نشر الأخبار الكاذبة والكراهية".

ودعا ترامب متابعيه في "تويتر" إلى التواصل مع أرملة جوبز خطيا وهاتفيا وإبلاغها بمشاعرهم إزاء سلوكها.

المصدر: RT

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