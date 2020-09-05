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ميلانيا ترامب تنتصر لزوجها بخصوص "القتلى العسكريين الأمريكيين"

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ميلانيا ترامب تنتصر لزوجها بخصوص
Reuters
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علقت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، على ما نشرته مجلة "أتلانتيك"، التي ادعت أن ترامب وصف القتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب العالمية بأنهم "فشلة" ورفض زيارة قبورهم بأوروبا.

وانتقدت السيدة الأمريكية الأولى استخدام المجلة مصادر مجهولة وقالت إن مقال المجلة ليس عملا صحفيا بل "نشاطا"، وأضافت: "أننا نعيش في وقت خطير للغاية، حيث يتم تصديق المصادر المجهولة قبل غيرها".

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وكانت مجلة "اتلانتيك" قد أوردت مؤخرا تقريرا جاء فيه أن ترامب وصف العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا ودفنوا في أوروبا بأنهم "فشلة".

ونقلت المجلة أن رئيس الولايات المتحدة رفض زيارة مقبرة أمريكية لأنه أعتقد أن الأمر غير مهم. لكن الرئيس ترامب نفى أمس الخميس بشدة تقرير المجلة الذي تم نشره في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر.

المصدر: وكالات

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