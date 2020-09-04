إسبر يدافع عن ترامب بعد تقرير عنه يصف قتلى بلاده العسكريين في حروب أوروبا بـ"الفشلة"

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن رئيس البلاد، دونالد ترامب، يكن الاحترام للجنود الأمريكيين وقدامى المحاربين، نافيا صحة تقرير قال إنه وصف العسكريين القتلى بأوروبا بـ"الفشلة".

وصرح إسبر، في بيان أصدره اليوم الجمعة: "الرئيس ترامب يكن كل الإعجاب الاحترام لأفراد جيشنا وقدامى المحاربين وأسرهم. ولهذا السبب يحارب من أجل رفع الأجور وزيادة التمويل لقواتنا المسلحة".

ويأتي هذا البيان بعد أن أوردت مجلة "اتلانتيك" تقريرا جاء فيه أن ترامب وصف العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا ودفنوا في أوروبا بأنهم "فشلة".

ونقلت المجلة أن رئيس الولايات المتحدة رفض زيارة مقبرة أمريكية لأنه أعتقد أن الأمر غير مهم، ونفى ترامب أمس الخميس بشدة التقرير الذي تم نشره في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر.

المصدر: "رويترز" + وكالات