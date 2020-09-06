الرئيس الصربي يضع سيرغي لافروف في صورة محادثاته في واشنطن

وضع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، في صورة المحادثات التي أجراها مؤخرا في واشنطن، وفق ما أوردت وزارة الخارجية الروسية.

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وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين أعربا، خلال اتصال هاتفي بينهما، عن توجههما إلى تطوير "علاقات الشراكة الاستراتيجية والحوار السياسي، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين".

وتابعت الخارجية الروسية أن الرئيس الصربي وضع لافروف "في صورة نتائج لقائه في واشنطن والمحادثات المرتقبة في بروكسل".

كما جاء في البيان أنه "في سياق تبادل الآراء بشأن مشكلة كوسوفو فقد تمت الإشارة إلى ثبات موقف روسيا الداعي إلى إيجاد حل راسخ ودائم على أساس القرار 1244 لمجلس الأمن الدولي".

والجمعة الماضي، أعلن فوتشيتش عن توقيع اتفاقية ثنائية بين صربيا والولايات المتحدة بشأن إقليم كوسوفو، الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد. وأشار الرئيس الصربي إلى أن أن الاتفاقية لا تتضمن الاعتراف بكوسوفو كطرف يتمتع بكيان قانوني دولي.

وأجرى الوفد الصربي برئاسة فوتشيتش مفاوضات مع وفد سلطات إقليم كوسوفو برئاسة رئيس حكومة الإقليم، عبدالله هوتي، في الولايات المتحدة بوساطة أمريكية. ووقعت كوسوفو اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة أيضا.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية + وكالات