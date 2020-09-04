صربيا توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة حول كوسوفو

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن توقيع اتفاقية ثنائية بين صربيا والولايات المتحدة بشأن إقليم كوسوفو، الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد.

وأشار فوتشيتش إلى أن الاتفاقية لا تتضمن الاعتراف بكوسوفو كطرف يتمتع بكيان قانوني دولي.

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وأكد أن الاتفاق يخص مسائل التعاون الاقتصادي بين صربيا وكوسوفو، ويتضمن 16 بندا.

وأجرى الوفد الصربي برئاسة فوتشيتش مفاوضات مع وفد سلطات إقليم كوسوفو برئاسة رئيس حكومة الإقليم عبدالله هوتي في الولايات المتحدة بوساطة أمريكية. ووقعت كوسوفو اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة أيضا.

المصدر: نوفوستي