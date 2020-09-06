"سانوفي" الفرنسية تحدد سعر لقاحها المحتمل ضد كورونا

قال رئيس شركة "سانوفي" الفرنسية أوليفييه بوجيو يوم السبت، إنه من المرجح أن يكون سعر اللقاح المحتمل الذي تطوره شركته لمحاربة فيروس كورونا، أقل من 10 يورو لكل جرعة.

وأضاف بوجيو لراديو "فرانس إنتر": "السعر لم يحدد بالكامل.. نحن نقيم تكاليف الإنتاج للأشهر المقبلة.. سيكون أقل من 10 يورو (ما يعادل 11.80 دولار أمريكي)".

وصرح بأن ملايين الأشخاص إن لم يكن المليارات يحتاجون اللقاح.

Covid-19 : le vaccin de Sanofi "coûtera moins de 10 euros" et sera produit "à Vitry-sur-Seine" annonce Olivier Bogillot, président de Sanofi France, dans #OnNarretePasLeco d'' @Alex_Bensaidhttps://t.co/VY1dBfxqvFpic.twitter.com/qkeoYJ5Zzg — France Inter (@franceinter) September 5, 2020

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار في يونيو الماضي أحد مصانع شركة المستحضرات الطبية الفرنسية، حيث ذكرت "سانوفي" حينها أنها ستستثمر 610 ملايين يورو في الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات وإنتاجها في البلاد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية ومنافستها البريطانية "غلاكسو سميثكلاين" أنهما اتفقتا على صفقة بقيمة مليار يورو مع الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.

المصدر: وكالات