وزير الدفاع الإيراني: سنصنع قريبا صواريخ كروز جوية يتجاوز مداها ألف كيلومتر

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن الجمهورية الإسلامية بصدد تصنيع صواريخ مجنحة تطلق من الجو يزيد مداها عن ألف كيلومتر.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية اليوم السبت عن حاتمي قوله، في حوار مع صحيفة "إيران": "في المجال البحري توصلنا إلى تصنيع صواريخ بحرية ومضادة للقطع البحرية بمدى أكثر من ألف كيلومتر، وبرية بمدى نحو 1400 كيلومتر، وفي مجال صواريخ الكروز التي تطلق من الجو.. سيصل المدى فيها قريبا إلى أكثر من ألف كم".

وشدد الوزير على أن القدرات الصاروخية لإيران تعد "من العناصر الدفاعية المؤثرة التي يشعر العدو بالحساسية تجاهها"، مؤكدا أن إيران حددت أبعد مدى لصواريخها بألفي كيلومتر، وفقا للحاجات والسياسات الدفاعية للبلاد.

وتابع: "لقد ركزنا برامجنا على زيادة كمية الإنتاج والرقي بميزاتها، خاصة المناورة وتنويع الصواريخ، بما يباغت الدفاع الجوي للعدو".

وذكر الوزير أن إيران نجحت في توفير 90% من حاجات قواتها المسلحة محليا على الرغم من العقوبات المفروضة عليها، مضيفا أن 5700 شركة من القطاع الخاص، بما فيها 655 شركة معرفية، تتعاون حاليا مع الوزارة في إنتاج أقسام وأجزاء مهمة من القطع والبنية التحتية للصناعات الدفاعية.

المصدر: فارس