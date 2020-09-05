كورونا يجتاح المكسيك وعدد الوفيات يقترب من 67 ألف شخص

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 5937 إصابة يوم أمس الجمعة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 623090 حالة، كما تم تسجيل 522 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 66851 وفاة".

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وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

المصدر: رويترز