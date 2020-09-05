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كورونا يجتاح المكسيك وعدد الوفيات يقترب من 67 ألف شخص

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كورونا يجتاح المكسيك وعدد الوفيات يقترب من 67 ألف شخص
Reuters
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ذكرت وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 5937 إصابة يوم أمس الجمعة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 623090 حالة، كما تم تسجيل 522 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 66851 وفاة".

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وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

المصدر: رويترز

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