أردوغان: لا مطامع لنا بحقوق أحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "النضال الذي تبذله تركيا راهنا، يهدف لصون حقوقها شرق البحر المتوسط"، نافيا وجود أي مطامع لها بأراض أخرى.

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وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها الجمعة، في حفل تخريج طلاب معهد القوات الحربية بجامعة الدفاع الوطنية، في إسطنبول، إنه "ليس لدينا أي مطامع بأراضي وحقوق الآخرين، ولا المساس بكرامتهم، نضالنا يصب ضمن مطلب وحيد، هو صون وطننا وحقوقنا والامتثال لما تمليه قوانينا، وضمان احترام الآخرين لكرامتنا".

وأشار أردوغان إلى أن اليونان "أعدمت عبر تاريخها ثلاثة رؤساء وزراء ووزيرين وقائد أعلى للجيش، بسبب الحالة النفسية" التي أصيبت بها إثر فشلها في "النيل من علم الشعب التركي وصوت الآذان".

وأردف: "نأمل اليوم بألا يقعوا في الخطأ نفسه، وألا يدفعوا نفس الثمن".

وتابع قائلا: "عندما جرى احتلال الأناضول قبل قرن من الزمن، الذين استقووا بالدول الاحتلالية السبعة واعتدوا على استقلالنا ومستقبلنا، إما دفنوا تحت التراب أو أُلقوا في البحر".

المصدر: الأناضول