الرئيس القبرصي: "عدوانية" تركيا أدت إلى وضع "متفجر"

ندد الرئيس القبرصي بـ"عدوانية" تركيا، ودعا إلى إجراء محادثات لحل الخلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذرا من أن التوتر المتصاعد يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في مقابلة مع و كالة فرانس برس: "هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل. لذا نشهد توترا متزايدا، والوضع الناجم متفجر جدا ويثير القلق".

وأضاف أناستاسيادس أن جزيرته المجزأة تواجه "وضعا خطيرا للغاية"، ودان أنقرة لما تقوم به من "استفزازات" و"انتهاكات للقانون الدولي" تخرق "المنطقة الاقتصادية الحصرية" لقبرص.

وحذر من أن أنقرة "تعرض استقرار وأمن المنطقة برمتها للخطر".

وتابع قائلا: "مواصلة تركيا عمليات التنقيب غير القانونية... أدت إلى العسكرة المكثفة لجوارنا".

لكن وسط مخاوف من نزاع مفتوح، شدد أناستاسيادس على أنه إذا اتخذت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الخطوات اللازمة "يمكن أن نتفادى المزيد من التصعيد".

كما أكد الرئيس القبرصي أن بلاده لا تريد أن تُفرض عقوبات على تركيا: "العقوبات ليست هدفنا. هدفنا أن نرى أنه من خلال الحوار يمكننا التوصل لتسوية تكون متوافقة تماما مع ما ينص عليه القانون الدولي"، مضيفا: "عليهم أن يدركوا أن عليهم الالتزام بالقانون الدولي، وعدم تفسير القانون الدولي وفقا لنهجهم التوسعي".

وأثنى الرئيس القبرصي أيضا على "الموقف الحازم" لفرنسا خلال الأزمة الحالية قائلا إن باريس كانت "صوتا رائدا لما يتعين على أوروبا القيام به لحماية الدول الأعضاء من هذه العدوانية".

ويتصاعد التوتر إزاء أنشطة التنقيب التركية في شرق المتوسط، وهو ما تعتبره قبرص وحليفتها اليونان انتهاكا لسيادتهما.

وأجرت كل من اليونان وتركيا تدريبات بحرية في المنطقة لتأكيد مطالبهما بالسيادة على موارد غاز وعلى مناطق اقتصادية حصرية. وهدد الاتحاد الأوروبي في 28 أغسطس تركيا من احتمال فرض عقوبات عليها، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر في شرق المتوسط.

المصدر: أ ف ب