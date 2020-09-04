انتحار قاض إيراني هارب في رومانيا

أفاد ممثلو الادعاء في رومانيا بالعثور على جثة القاضي الإيراني الهارب، غلام رضا منصوري، بأحد فنادق العاصمة بوخارست في يونيو بعد أن انتحر بالقفز من الطابق الخامس بالمبنى.

وقالت وحدة الادعاء في بوخارست، التي أنهت عملها في القضية هذا الأسبوع، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن منصوري، البالغ 52 عاما وتم العثور عليه ميتا يوم 19 يونيو، كان النزيل الوحيد في الفندق، وأضافت أنه "سقط من الطابق الخامس... من ارتفاع 20 مترا واصطدم بالطابق الأرضي ليلقى حتفه على الفور".

وأوضح ممثلو الادعاء أنه أخلى غرفته في الطابق السادس وأكمل إجراءات مغادرة الفندق "وبعد ذلك صعد بالمصعد من الطابق الأرضي إلى الطابق الخامس، حيث قفز".

وفر منصوري من تهم فساد في إيران العام الماضي، وهو أحد عدة قضاة متهمين في محاكمة كبرى.

وكان يخضع لإشراف قضائي روماني قبل جلسات محكمة كانت مقررة في يوليو للبت في طلب طهران تسليمه، واتهمته أيضا جماعات أوروبية مؤيدة للديمقراطية بانتهاك حقوق الإنسان.

وقبل أسبوع من وفاته، تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تراقب الحريات الإعلامية ومقرها باريس، بشكوى ضد منصوري في ألمانيا، حيث يعتقد أنه كان يقيم قبل سفره إلى رومانيا، متهمة إياه بالمسؤولية عن اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 20 صحفيا في عام 2013.

المصدر: "رويترز"