الناتو: اتفاق بين اليونان وتركيا على الدخول في محادثات لتجنب الحوادث في شرق المتوسط

قال أمين عام حلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ مساء يوم الخميس، إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات لتجنب الحوادث في شرق المتوسط.

وصرح أمين عام حلف الأطلسي "عقب مباحثاتي مع القادة اليونانيين والأتراك، اتفق الحليفان على الدخول في محادثات فنية لدى الحلف لإقامة آليات لمنع الصدام".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن أن أنقرة تنتظر عقد اجتماع مع اليونان في أنقرة خلال الأيام القادمة.

وأضاف أكار حينها أن الاجتماع مع الجانب اليوناني "يستهدف حل المشاكل العالقة بيننا".

والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في منطقة البحر المتوسط.

وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان منذ أن أرسلت أنقرة سفينة المسح "أوروتش رئيس" (Oruç Reis) إلى مياه متنازع عليها بين البلدين شرق المتوسط مؤخرا، في خطوة وصفتها أثينا بأنها "غير قانونية".

المصدر: وكالات