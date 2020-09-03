أحمد داوود أوغلو: استعراض تركيا لقوتها يُنذر بمواجهة عسكرية في المتوسط

قال رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، إن بلاده تجازف بالدخول في مواجهة عسكرية بشرق المتوسط لأنها تعطي للقوة أولوية على الدبلوماسية.

وأضاف داود أوغلو في مقابلة لوكالة" رويترز": أن أنقرة لديها تظلمات حقيقية بشأن مطالب اليونان بالأحقية في عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة في البحر وصولا إلى ساحل تركيا على البحر المتوسط لكن النهج الذي يتبعه أردوغان ينطوي على مجازفات شديدة.

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وتابع قائلا: "للأسف حكومتنا لا تقدم أداء دبلوماسيا لائقا"، وإنه إذا كانت اليونان وتركيا تفضلان "استعراض القوة" على الدبلوماسية فإن "أي أزمة قد تنشب في أي وقت وتتصاعد".

ولفت أوغلو إلى أنه ينبغي على تركيا أن تقول للاتحاد الأوروبي بوضوح "دعونا نجلس ونتبادل جميع الآراء". وأضاف أنه يتعين على أنقرة الجلوس مع اليونان "لمناقشة كل الأمور ووقف تصعيد التوتر".

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان، العضوين في حلف الناتو، توترا في الفترة الأخيرة، بشأن ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.

المصدر: رويترز