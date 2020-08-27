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أكار: لن نسمح باغتصاب قطرة واحدة من مياه تركيا الإقليمية

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أكار: لن نسمح باغتصاب قطرة واحدة من مياه تركيا الإقليمية
Reuters
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مخاطبا اليونان: "إذا انتهكتم حدودنا فردنا معروف"، مؤكدا أن بلاده تدعم الحوار دائما ولا ترغب في حدوث ذلك.

وأكد أكار اليوم الخميس، أن بلاده لن تسمح باغتصاب قطرة واحدة من مياهها الإقليمية، محذرا من اختبار قوة تركيا.

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وشدد على أن بلاده مصممة على صون حقوقها وحماية مصالحها، لكنها منفتحة على الحوار لحل المشاكل العالقة في بحر إيجة، وأنها تريد السلام والرخاء، بما لا يفرط بحقوقها.

وأضاف أن حل المشاكل العالقة بين تركيا واليونان يكون عبر اللقاء والحوار، وليس باللجوء إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي، وقال: "إذا اتخذ المسؤولون اليونانيون قرارا إيجابيا خلال الأيام القادمة، سنكون سعداء باستضافتهم". 

وأبدى أكار استغرابه من منح جزيرة ميس مناطق صلاحية بحرية بمساحة 40 ألف كيلومتر مربع وهي تبعد عن تركيا 2 كم فقط وعن اليونان نحو 600 كم. 

وأشار إلى أن سفينة "أوروتش رئيس" تقوم بأعمال البحث والتنقيب بشكل سلمي داخل المياه التركية، وفي إطار حقوق بلاده المشروعة، مبينا أن ما تفعله أنقرة هو إجراء مسح سيزمي بشكل سلمي للغاية.

المصدر: الأناضول

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