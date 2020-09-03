طيران "العال" تسير أول رحلة شحن جوي لناقلة إسرائيلية إلى دبي

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الخميس إنها ستسير أول رحلة شحن جوي إلى دبي لناقلة إسرائيلية في 16 سبتمبر الجاري.

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وستطير أول رحلة، لطائرة شركة العال الإسرائيلية من طراز بوينغ 747، إلى بلجيكا ومنها إلى دبي لنقل منتجات زراعية وتكنولوجية.

وستصبح هذه الرحلة أسبوعية في وقت لاحق حيث ستقلع من إسرائيل كل أربعاء وتعود في أيام الجمعة.

وقالت الشركة إن الخط الجديد سيكون رابط "تصدير واستيراد" مع دبي وما بعدها شرقا.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية، أعلنت أمس الأربعاء، الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول، ومن ضمنها بالطبع إسرائيل.

المصدر: رويترز