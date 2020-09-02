نتنياهو عن فتح السعودية أجواءها أمام الرحلات بين إسرائيل والإمارات: إنجاز عملاق يفتح أبواب الشرق

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار السعودية السماح برحلات الطيران بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي، معتبرا إياه "إنجازا عملاقا".

وذكر نتنياهو، في تصريح نشره مكتبه اليوم الأربعاء، أنه "يعمل منذ سنوات على فتح سماء إسرائيل نحو الشرق".

قال رئيس الوزراء نتنياهو: "أعمل منذ سنوات على افتتاح سماء إسرائيل نحو الشرق. كانت هناك بشرى كبيرة قبل عامين عندما سمح... Posted by ‎رئيس الوزراء الاسرائيلي‎ on Wednesday, September 2, 2020

وتابع: "الآن، تم تحقيق إنجاز عملاق آخر وهو إمكانية طائرات إسرائيلية وطائرات تابعة لجميع الدول الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبوظبي ودبي والعودة إلى هنا".

وشدد نتنياهو على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تخفيض أسعار الرحلات الجوية وتقصير مدتها، بالإضافة إلى تطوير السياحة "بشكل هائل" وتعزيز اقتصاد إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن فتح مجال المنطقة أمام الرحلات بين بلاده والإمارات "سيفتح أبواب الشرق" بالنسبة للمسافرين إلى تايلاند أو أي مكان آخر في آسيا، مضيفا: "هذه هي بشرى عظيمة بالنسبة لكم، أيها المواطنون الإسرائيليون.. هذه هي ثمار السلام المرتبطة بالسلام الحقيقي".

وشكر نتنياهو كبير مستشاري الرئاسة الأمريكية جاريد كوشنر وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على "المساهمة المهمة" في هذا الشأن، واختتم تصريحه بالقول: "ستكون هناك بشائر سارة كثيرة أخرى".

المصدر: RT