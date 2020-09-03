اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي على "تويتر"

قال موقع "تويتر" إنه تم اختراق الحساب الشخصي لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ونشر سلسلة تغريدات تطلب من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.

وأوضح "تويتر"، اليوم الخميس، أنه على علم بهذا الحادث واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.

وأفادت متحدثة باسم الموقع: "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعي رئيس وزراء الهند التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

المصدر: رويترز