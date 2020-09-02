رومانيا.. ضبط كمية كبيرة من "الكبتاغون" في شحنة صابون غار قادمة من سوريا
Reuters Michalis Karagiannis
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أعلنت السلطات الرومانية عن ضبط شحنة كبيرة من "الكبتاغون"، الحبوب المخدرة التي يستخدمها عناصر تنظيم "داعش" وجماعات إرهابية أخرى في سوريا.
وأشارت السلطات الرومانية يوم الثلاثاء إلى أنها صادرت 751 كغم أو أكثر من 4 ملايين حبة من "الكبتاغون"، إضافة إلى 1.5 طن من الحشيش، على متن سفينة في ميناء كونستانتسا الروماني يوم 30 أغسطس.
وأشارت السلطات إلى أن السفينة كانت قادمة من سوريا، وتوقفت في تركيا في طريقها إلى رومانيا.
ويقدر سعر المخدرات التي تمت مصادرتها بحوالي 80 مليون يورو.
المصدر: وكالات