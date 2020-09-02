 
مباشر

رومانيا.. ضبط كمية كبيرة من "الكبتاغون" في شحنة صابون غار قادمة من سوريا

أخبار العالم

رومانيا.. ضبط كمية كبيرة من
Reuters Michalis Karagiannis
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onmb

أعلنت السلطات الرومانية عن ضبط شحنة كبيرة من "الكبتاغون"، الحبوب المخدرة التي يستخدمها عناصر تنظيم "داعش" وجماعات إرهابية أخرى في سوريا.

وأشارت السلطات الرومانية يوم الثلاثاء إلى أنها صادرت 751 كغم أو أكثر من 4 ملايين حبة من "الكبتاغون"، إضافة إلى 1.5 طن من الحشيش، على متن سفينة في ميناء كونستانتسا الروماني يوم 30 أغسطس.

إقرأ المزيد
إيطاليا تصادر 14 طنا من مخدرات الأمفيتامين مصدرها
إيطاليا تصادر 14 طنا من مخدرات الأمفيتامين مصدرها "داعش"

وأشارت السلطات إلى أن السفينة كانت قادمة من سوريا، وتوقفت في تركيا في طريقها إلى رومانيا.

ويقدر سعر المخدرات التي تمت مصادرتها بحوالي 80 مليون يورو.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا