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كورونا يتسلل إلى مخيم للاجئين في اليونان

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كورونا يتسلل إلى مخيم للاجئين في اليونان
Reuters Elias Marcou
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أفادت وسائل إعلام يونانية، بأن السلطات فرضت حجرا صحيا على مخيم موريا للاجئين في جزيرة لسبوس، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد فيه.

ونقلت صحيفة Kathimerini اليومية عن مسؤولين في المخيم المكتض باللاجئين أن أول مصاب بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في المخيم هو لاجئ صومالي في سن 40 عاما.

وذكرت الصحيفة أن فريقا من خبراء المنظمة الوطنية للصحة العامة يحاول الآن تحديد المخالطين للمريض في مسعى إلى منع تفشي الوباء داخل المخيم الذي يبلغ عدد نزلائه نحو 13 ألف شخص يعانون من ظروف معيشية متدهورة.

المصدر: Kathimerini 

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