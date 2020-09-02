وزير دفاع بيلاروس يزور موسكو في 4 سبتمبر

يشارك وزير دفاع بيلاروس اللواء فيكتور خرينين، في اجتماع مشترك لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وبلدان رابطة الدول المستقلة.

وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية، إلى أن "مشاركة وزير الدفاع في الاجتماع المشترك الذي سيعقد في موسكو يوم 4 سبتمبر، ستؤكد تمسك جمهورية بيلاروس بالتزاماتها في إطار المنظمات الدولية، وستساهم أيضا في مزيد من التطوير التدريجي للتعاون العسكري، مع مراعاة المصالح والأولويات الوطنية".

ووفقا للوزارة، سيقدم الوزير فيكتور خرينين في إطار الاجتماع المشترك، تقريرا "حول الأمن الدولي والإقليمي، وتوحيد الجهود لمنع خطر اندلاع الحروب والصراعات المسلحة، وزيادة تعزيز التعاون العسكري في الظروف الحديثة".

المصدر: تاس