سفينة شحن ترفع علم بنما ترسل إشارة استغاثة

قالت قناة NHK التلفزيونية اليوم الأربعاء، إن سفينة شحن ترفع علم بنما، أرسلت إشارة استغاثة، من بحر الصين الشرقي. وذكرت القناة أن السفينة تتواجد في الوقت الراهن، في جنوب غرب اليابان.

ووفقا للقناة، أبحرت السفينة مسافة 185 كيلومترا غرب جزر "أمامي" النائية، الداخلة ضمن محافظة كاجوشيما اليابانية.

ونوهت وكالة "كيودو"، بأن هناك 43 شخصا على متن السفينة- 39 مواطنا من الفلبين، واثنان من نيوزيلندا، وواحد من أستراليا، وواحد من سنغافورة.

وذكرت الوكالة، أن السفينة غادرت في 14 أغسطس، أحد موانئ نيوزيلندا متوجهة نحو الصين.

وأرسل خفر السواحل الياباني، سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر إلى منطقة الكارثة المحتملة.

المصدر: تاس