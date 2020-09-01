بايدن يتهم ترامب بتمزيق أمريكا

اتهم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بخلق الفوضى والعنف، وذلك على خلفية المواجهات المتواصلة بين أنصار حركة "حياة السود مهمة" ومعارضيهم.

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وكتب بايدن على حسابه في "تويتر" الثلاثاء: "نحتاج إلى رئيس يخفض درجة الحرارة ويوحد البلاد، ولا يصعّد التوتر ويزيد المجتمع تمزقا".

We need a president who will lower the temperature and bring the country together — not one who raises it and tears us further apart. pic.twitter.com/e6aFLx9iqU — Joe Biden (@JoeBiden) September 1, 2020

وأضاف: "سأتعامل مع الفيروس وأزمة الاقتصاد، سأعمل من أجل تحقيق الإنصاف والفرص المتساوية للجميع".

والاثنين الماضي اعتبر عمدة مدينة بورتلاند الأمريكية الديمقراطي تيد ويلر، أن رئاسة ترامب سبب وصول أمريكا إلى مستوى العنف الذي تشهده حاليا من خلال "خلق الحقد وزراعة الفتنة لأول مرة منذ عقود" في تاريخ البلاد.

وتأتي تصريحات بايدن وويلر بعد أن دافع ترامب عن مؤيديه قائلا إنهم طيبون ومسالمون على عكس المحتجين ضد العنصرية وعنف الشرطة.

المصدر: RT + وكالات