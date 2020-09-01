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بايدن يتهم ترامب بتمزيق أمريكا

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بايدن يتهم ترامب بتمزيق أمريكا
Reuters
المرشح الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن
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اتهم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بخلق الفوضى والعنف، وذلك على خلفية المواجهات المتواصلة بين أنصار حركة "حياة السود مهمة" ومعارضيهم.

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وكتب بايدن على حسابه في "تويتر" الثلاثاء: "نحتاج إلى رئيس يخفض درجة الحرارة ويوحد البلاد، ولا يصعّد التوتر ويزيد المجتمع تمزقا". 

وأضاف: "سأتعامل مع الفيروس وأزمة الاقتصاد، سأعمل من أجل تحقيق الإنصاف والفرص المتساوية للجميع".

والاثنين الماضي اعتبر عمدة مدينة بورتلاند الأمريكية الديمقراطي تيد ويلر، أن رئاسة ترامب سبب وصول أمريكا إلى مستوى العنف الذي تشهده حاليا من خلال "خلق الحقد وزراعة الفتنة لأول مرة منذ عقود" في تاريخ البلاد.

وتأتي تصريحات بايدن وويلر بعد أن دافع ترامب عن مؤيديه قائلا إنهم طيبون ومسالمون على عكس المحتجين ضد العنصرية وعنف الشرطة. 

المصدر: RT + وكالات  

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