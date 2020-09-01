ميركل تتجاهل التهديدات الأمريكية وتتعهد بإنجاز "السيل الشمالي- 2"

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء، بإتمام مشروع خط أنابيب ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا "السيل الشمالي- 2"، رغم التهديدات الأمريكية الأخيرة.

وأفادت إذاعة "إم دي آر"، بأن تعهد ميركل يأتي رغم تهديد ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على مشغل ميناء مدينة ساسنيتز الألمانية، حيث أكدت المستشارة الألمانية رفضها للعقوبات خلال زيارتها لمدينة شترالسوند.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء، أن بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة حول العقوبات ضد "السيل الشمالي-2"، لكنها ستحل مشكلات إمدادات الطاقة بشكل مستقل.

وتابع: "سأقول في هذا الصدد ما كنت أقوله دائما، لا نعتقد أن هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية تتوافق مع القانون الدولي. وقد قلت ذلك خلال الحوار المباشر مع زميلي مايك بومبيو".

ويتضمن المشروع مد خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

والجدير بالذكر أن شركة "غازبروم" الروسية هي المالك الوحيد لشركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، المشغلة للمشروع الذي تقدر تكلفته بـ9.5 مليار يورو، وتستثمر كل من شركة "شل" و"أو إم في" و"إينجين" و"يونيبير" و"وينترشال" 950 مليون يورو لكل منها، بواقع إجمالي قدره 4.75 مليار يورو.

المصدر: سبوتنيك